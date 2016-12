ASUS ZenPad S 8.0

A T T E N Z I O N E ! Questo post ha piu' di sei mesi. Le informazioni contenute potrebbero non essere aggiornate.

Ho provato per qualche settimana uno ZenPad S 8.0, uno dei nuovi tablet di Asus. Ha un display da 8 pollici QXGA, un processore Intel Atom Quad-core a 64 bit, 4 GB RAM e una GPU molto veloce. Le specifiche in dettaglio si trovano sul sito Asus.

Una volta aperta la scatola, mi hanno subito colpito leggerezza e sottigliezza: meno di 3 etti e 6,6 millimetri, rispettivamente. Il corpo del dispositivo è quasi interamente occupato dal display e i bordi sono ridotti ai minimi termini. Una cornice di alluminio corre attorno al tablet aggiungendo solidità e eleganza a una linea molto bella. La parte posteriore è peculiare: una specie di pelle molto piacevole al tatto che rende la presa più sicura. Come con tutti i tablet, ho sempre una sensazione di disastro imminente in caso di caduta, ma credo sia un problema mio. In ogni caso mi è stata fornita anche una cover ripiegabile che protegge schermo e corpo dell’unità e ha anche un piccolo alloggio per uno stilo opzionale, supportato da ZenPad.

Sul bordo sinistro ci sono i pulsanti di blocco schermo e il rocker del volume, che non ho trovato particolarmente riusciti: non hanno praticamente nessun feedback tattile ed è difficile capire se la pressione è stata sufficiente ad azionarli.

ZenPad S 8.0 è arrivato con Android Lollipop 5 ed è molto veloce, grazie alle sue CPU e GPU particolarmente performanti. Non c’è nessun lag, nessuna attesa, tutti i comandi impartiti vengono eseguiti immediatamente e l’uso è sempre piacevole. Le applicazioni proprietarie di Asus sono meno invasive di quelle dei competitor, ed è una cosa che ho gradito molto. (A onor del vero non le ho neppure provate, preferisco usare le applicazioni standard già presenti in Android). L’interfaccia ZenUI non è particolarmente invadente e non sembra peggiorare le prestazioni.

Abituato al form factor particolarmente “stirato” del mio Nexus 7, ci ho messo un po’ ad abituarmi ai 4/3 di ZenPad, che alla fine si è rivelato altrettanto piacevole.

Lo schermo è spettacolare. E lo riscrivo.

Lo schermo è spettacolare.

Risoluzione molto elevata, immagini brillanti, colori bellissimi, video fluidi: è davvero un piacere per gli occhi ed è il più bello che io abbia mai visto su un tablet. Sulle prime ho guardato distrattamente le caratteristiche tecniche, ma questa volta le sigle mi sembra vadano al di là della solita fuffa del marketing: quello che Asus chiama Visual Master sembra funzioni davvero.

La sezione audio vanta altoparlanti frontali di qualità, con una resa sonora abbastanza buona considerando le dimensioni ed il tipo di oggetto. E’ comunque sufficiente per godere di film e musica senza troppi sacrifici.

Questo modello (Z580CA) ha solo connettività WiFi, ma allo stato dell’arte. L’unità che ho provato ha il supporto WiFi 802.11ac e la connessione a un access point che supporti questa tecnologia è velocissima.

Il connettore è del tipo USB Type C, che ha il vantaggio di non avere un “verso” di introduzione, ma non è retrocompatibile con Micro-USB: quindi i soliti cavi non vanno bene.

Nello sforzo di migliorare sempre di più la “customer experience” Asus ha introdotto per i tablet ZenPad un’estensione gratuita della garanzia, ZenCare+: nei primi 365 giorni dalla data di acquisto, in caso di difetto tecnico, il tablet sarà riparato e il cliente potrà richiedere un indennizzo pari al prezzo sostenuto per l’acquisto del dispositivo; in caso di danni accidentali dovuti a cadute, acqua, rottura di scocche e/o display, invece, il cliente riceverà un nuovo dispositivo di modello uguale o equivalente a quello posseduto. E’ un plus da valutare in fase di acquisto, dato che di solito questo tipo di estensioni sono a pagamento. Peccato che la promozione termini il 31 dicembre 2015.

Il prezzo di ZenPad S 8.0 dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 euro nella versione a 32 GB; vista la qualità dell’oggetto mi sembra un costo adeguato, specialmente se cercate un tablet velocissimo e con uno schermo di ottima qualità.

(Trasparenza per un mondo migliore: Asus mi ha regalato questo tablet.)