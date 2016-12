Installare WordPress su nginx, PHP-FPM e MariaDB

La tradizionale architettura LAMP (Linux, Apache MySQL, PHP) su cui si basa la maggior parte delle installazioni di WordPress ha sempre funzionato bene e tutt’ora fa il suo lavoro in maniera egregia. Il problema di questa soluzione sono le prestazioni: su un server poco carrozzato o con siti ad alto traffico la modalità di funzionamento di Apache + PHP tende a saturare le risorse fino a smettere di servire pagine nei casi più estremi.

nginx (pronunciato “enginèx”) è nato qualche anno fa per ottimizzare le prestazioni di alcuni siti russi ad altissimo traffico e si è evoluto fino ad essere una specie di coltellino svizzero delle infrastrutture di servizi. E’ un server dalle molteplici funzioni: è un server HTTP, un reverse proxy, un mail proxy server, un generico proxy TCP e può anche essere utilizzato come bilanciatore di carico. Rispetto ad Apache, come webserver, fa molte meno cose ma le fa moooolto più velocemente; è nato per servire contenuti statici, ma può passare le richieste a un gestore di processi come PHP-FPM. Non parlerò del perché nginx è più veloce di Apache e utilizza meno risorse: è una questione abbastanza complicata che riguarda il modo in cui vengono gestite le richieste dei client. A noi basta sapere che nginx è più veloce e usa meno memoria. Giusto per darvi un’idea: WordPress.com usa nginx come load balancer dal 2008 e già allora un singolo server riusciva a inoltrare 10.000 richieste al secondo verso i server WordPress.com. (!!!!)

Quindi.

Scenario: devi installare WordPress su un serverino a basse prestazioni, magari un VPS economico da 4 euro al mese, oppure hai problemi di prestazioni perché il tuo sito ha troppo traffico e il tuo server fatica a reggere.

La soluzione potrebbe essere utilizzare nginx, con PHP-FPM, un gestore di processi molto veloce che lavora bene con nginx, e anche in questo caso non ci interessa sapere perché PHP-FPM è più veloce del tradizionale PHP FastCGI. Giusto per variare completamente la ricetta, invece di MySQL server usiamo MariaDB, un fork che funziona bene ed è completamente compatibile. Anche MariaDB è più veloce di MySQL, quindi lo usiamo. (Solo un appunto: un prodotto che vuole affermarsi nel mondo dei db relazionali professionali sceglie un nome come MariaDB e usa una foca nel logo? Mah.)

I requisiti necessari sono: un server appena installato in modalità minimale, senza alcun servizio, e una certa dimestichezza con la riga di comando poiché tutte le operazioni verranno fatte dal terminale. Tutti i software citati sono Open Source. L’accesso può avvenire direttamente dalla console o via SSH, non ha importanza, ed è necessario disporre di un account utente e della password di root . Nell’esempio che segue ho utilizzato una VM su VirtualBox con 768 MB RAM e 8GB HD su cui ho installato Ubuntu 15.10 server a 64bit.

Il server, in un impeto di fantasia, si chiama “test” e nel seguito del post sostituisci il nome con quello del tuo server. Come prima cosa diamo una botta di apt-get per aggiornare il sistema:

andrea@test:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Cominciamo installando nginx:

sudo apt-get install nginx -y

E controlliamo che il servizio funzioni inserendo nel browser http://test (o l’indirizzo IP ottenuto tramite il comando ifconfig se il tuo DNS non lo risolve ancora).

Installiamo poi MariaDB:

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

E controlliamo che stia effettivamente girando:

sudo service mysql status

Ottenendo

● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql) Active: active (running) since...

Procediamo quindi a metterlo “in sicurezza”:

sudo mysql_secure_installation

Inseriamo una password per l’amministrazione di MariaDB e accettiamo il default sul resto delle domande.

Continuiamo installando PHP-FPM:

sudo apt-get install php5-fpm php5-mysql -y

E, nuovamente, controlliamone il funzionamento:

sudo service php5-fpm status

Ottenendo:

● php5-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php5-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since...

Passiamo ora alla configurazione di tutto il cucuzzaro. Come prima cosa bisogna dire a nginx di utilizzare un numero corretto di istanze simultanee, e per farlo dobbiamo conoscere il numero di CPU core a disposizione del nostro server. Impartiamo il comando:

cat /proc/cpuinfo

Intorno alla dodicesima riga il mio server dice: cpu cores : 1

Editiamo il file di configurazione di nginx:

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Sostituiamo il valore

worker_processes auto;

Con

worker_processes 1;

In modo da istruire nginx a utilizzare una sola istanza che corrisponde al core a nostra disposizione. Adatta il valore alle caratteristiche del tuo server. Salviamo il file e passiamo alla configurazione del server HTTP.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Prendiamo intanto nota del valore root nella sezione server : indica la cartella in cui andranno caricati i file di WordPress; il default sulle distribuzioni derivate da Debian (come Ubuntu) è /var/www/html e io assumerò che sia quello da ora in poi. Sempre in server , sostituiamo la riga

index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

Con:

index index.php index.html index.htm;

E impostiamo servername con il nome del server.

Andiamo quindi nella sezione location ~ \.php$ e “scommentiamo” alcune righe in modo che appaia così:

location ~ \.php$ {

include snippets/fastcgi-php.conf;

# With php5-cgi alone:

# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

# With php5-fpm:

fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;

}

Salviamo e usciamo. Mettiamo a posto l’index di default:

sudo mv /var/www/html/index.nginx-debian.html /var/www/html/index.html

Facciamo ripartire il servizio per recepire le modifiche:

sudo service nginx restart

Ricontrolliamo http://test

Creiamo un file:

sudo nano /var/www/html/info.php

Inseriamo al suo interno:

<?php

phpinfo();

?>

Usiamolo per controllare che PHP-FPM stia funzionando correttamente: http://test/info.php

Fin qui tutto bene. Procediamo quindi a installare WordPress.

cd /var/www/html (oppure la server root che avevamo individuato nei passi precedenti)

sudo wget https://it.wordpress.org/wordpress-4.4-it_IT.tar.gz

(Questo è l’indirizzo dell’attuale versione italiana, controlla sul sito che sia quella corretta e la più recente)

sudo gzip -d wordpress-4.4-it_IT.tar.gz

sudo tar -xvf wordpress-4.4-it_IT.tar

Queste operazioni creano la directory /var/www/html/wordpress ma se vuoi installare WordPress nella root, sposta tutti i file da ./wordpress al livello superiore.

Creiamo e configuriamo il database:

sudo mysql -u root -p (attenzione a inserire correttamente prima la pw di root poi quella di MariaDB, se richiesta) e fai attenzione a mettere il punto e virgola alla fine delle righe di comando.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wordpress-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'una_password_utente';

(“wordpress-user” è lo user del db e “una_password_utente” la sua password.)

Otteniamo: Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress-db;

Otteniamo: Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress-db.* TO "wordpress-user"@"localhost";

Otteniamo: Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Otteniamo: Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

E finalmente:

MariaDB [(none)]> exit

Ora configuriamo WordPress:

cd /var/www/html/wordpress

sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php

sudo nano wp-config.php

Compiliamo i campi necessari:

define('DB_NAME', 'wordpress-db');

define('DB_USER', 'wordpress-user');

define('DB_PASSWORD', 'una_password_utente');

define('DB_HOST', 'localhost');

Compiliamo la sezione chiavi univoche di autenticazione tramite https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ e salviamo uscendo. Navighiamo su http://test/wordpress/wp-admin/install.php e completiamo il processo di installazione di WordPress. Controlliamo che stia funzionando su http://test/wordpress

Per far funzionare i permalink personalizzati è necessaria un’ulteriore modifica:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Se WorpPress è installato in una sottocartella come in questo caso, aggiungiamo una sezione:

location /wordpress/ {

try_files $uri $uri/ /wordpress/index.php?$args;

}

Subito sotto l’ultima che abbiamo modificato prima.

Se WordPress è installato nella root del webserver va solo cambiata la riga try_files nella sezione location / in questo modo:

try_files $uri $uri/ /index.php?q=$args;

Facciamo ripartire nginx:

sudo service nginx restart

Impostamo i permalink personalizzati e controlliamo che funzionino:

Per far funzionare bene gli aggiornamenti di WordPress, e anche dei temi e dei plugin, modifichiamo il proprietario dei file. Controlliamo che nginx giri con l’utente www-data:

sudo ps -aux | grep nginx

E in effetti una delle righe dice:

www-data 1292 0.0 0.6 125224 4916 ? S 00:10 0:00 nginx: worker process

Quindi assegnamo a www-data la proprietà dei file di WordPress:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress

Se ci serve installiamo anche PHPMyAdmin:

sudo apt-get install phpmyadmin php5-mcrypt -y

sudo php5enmod mcrypt

sudo service php5-fpm restart

Non scegliamo nessun webserver durante l’installazione di PHPMyAdmin, poi eseguiamo:

ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html

E controlliamo che funzioni:

Congratulazioni! Hai installato WordPress su nginx, PHP-FPM e MariaDB! Questa è una buona base per partire, e la configurazione può essere affinata per ottimizzare le prestazioni e aumentare la sicurezza.