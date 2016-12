Lucca Half Marathon 2016

Mi sveglio alle 5, per fortuna è tutto già pronto e alle 5:30 sono in viaggio; l’autostrada è vuota e arrivo a Lucca in anticipo. Ne approfitto per a) fare due passi in centro e intanto b) ritirare il pettorale c) lasciare l’auto aperta.

Nel frattempo arriva Andrea, torno al parcheggio, chiudo la macchina e torniamo in centro. Al ritiro del pacco gara scopro che le maglie “L” sono terminate, ma poco male: è una delle maglie più brutte che mi abbiano mai dato; peccato perché il materiale è buono, ma i colori sono inguardabili. Il deposito borse è in una specie di seminterrato medievale buio e umido, pieno di gente seminuda che si cambia.

Pronti, ci spostiamo nei pressi della partenza che è direttamente sulle Mura di Lucca; il percorso prevede il giro sulle Mura, poi la circonvallazione all’esterno di esse e infine l’ingresso in centro, il tutto da percorrere due volte. Ci scaldiamo sommariamente e veniamo raggiunti per un saluto dal terzo Andrea della giornata. C’è molta gente, direi sulle 1.500 persone, e molti sono locali.

La partenza è abbastanza lenta e la media ne risente, dopodiché ci assestiamo sui 5 minuti a chilometro. La prima metà della gara sto davanti perché Andrea non è sicuro della sua forma e ha qualche difficoltà nelle prime fasi delle sue corse; io mi sento bene e procediamo senza grossi problemi. A partire dal decimo chilometro comincio ad accusare la fatica; dico ad Andrea che terrò fin che posso e che lui può andare, se vuole. A questo punto lui mi passa, si piazza due metri davanti a me e lì resterà fino alla fine, controllando come mi sento di tanto in tanto. Io ho deciso di mantenere il ritmo finché reggerò e quando sarà il momento mi porrò il problema, per ora spingo, soffro, e vado avanti.

La strategia sembra dare i suoi frutti, perché mi aspetto di crollare da un momento all’altro ma non succede, la presenza di Andrea mi aiuta e mi carica mentre uso le mie tecniche Zen per separare la sofferenza dal piacere, per isolare la fatica e ignorare i segnali negativi.

Al secondo ingresso in centro mancano ormai pochi chilometri, la gente ci incita e ci saluta, c’è molto calore e tutti sembrano contenti; a questo punto la gara comincia a sembrarmi lunga e questo è un segnale che le energie stanno per finire poiché la mezza maratona è una distanza che ormai ho in testa, la conosco ed è agevole. Questa è la mia sedicesima e la Mezza Maratona ha ormai poche sorprese per me; il fatto che i due chilometri finali mi sembrino infiniti la dice lunga sul fatto che sono in riserva. Decido di bruciare tutto quello che ho e strappiamo l’ultimo chilometro come il più veloce di tutti, e la differenza va a compensare il tempo che abbiamo perso all’inizio per la ressa.

A parte l’ultimo km, per tutta la gara siamo stati due cronometri, con la differenza di pochi secondi giro su giro, dividendo il percorso in due metà perfette; siamo anche partiti molto indietro e durante la seconda metà rimontiamo quasi 140 posizioni. Soddisfatti, tagliamo il traguardo a 1h e 45m e riceviamo una medaglia bellissima (che compensa la maglia).

La Lucca Half Marathon è una bella corsa pianeggiante in un luogo suggestivo, ben organizzata, che si snoda lungo un percorso bellissimo con molto verde e molte persone festanti; è una bella esperienza che consiglio a chi si volesse cimentare su questa distanza tutto sommato accessibile a molti.

Per quanto mi riguarda ho chuso nel tempo che più o meno mi aspettavo e che rispecchia il mio stato di forma e gli allenamenti sommari che sto facendo in questo periodo; la parte impostante è che mi sono divertito e ho corso una gara in un contesto molto bello. Tra cinque giorni ne ho un’altra, sul mare, e non vedo l’ora.